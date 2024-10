Pallanuoto, Serie A1: tutto facile per Pro Recco e RN Savona (Di sabato 12 ottobre 2024) Primo sabato dedicato alla Serie A1 di Pallanuoto maschile: sono andate in scena le prime sei partite, con domani il match tra Iren Genova Quinto e AN Brescia che chiuderà questo primo turno. tutto facile per le due squadre più attese oggi: Pro Recco vince facile in casa con il De Akker, RN Savona batte 17-6 la neopromossa Training Academy Olympic Roma. Vittorie anche per Roma Vis Nova, Telimar e Trieste, pareggio tra Posillipo e Fiorentia. Prima giornata – sabato 12 ottobre Training Academy Olympic Roma-RN Savona 6-17 Pro Recco-De Akker Team 14-5 Roma Vis Nova Pallanuoto-CC Ortigia 1928 11-7 Telimar-Onda Forte 14-11 Pallanuoto Trieste-Nuoto Catania 17-7 CN Posillipo-RN Florentia 8-8 Domenica 13 ottobre 15:00 Iren Genova Quinto-AN Brescia Arbitri: Carmignani e D’Antoni Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1: tutto facile per Pro Recco e RN Savona Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Primo sabato dedicato allaA1 dimaschile: sono andate in scena le prime sei partite, con domani il match tra Iren Genova Quinto e AN Brescia che chiuderà questo primo turno.per le due squadre più attese oggi: Provincein casa con il De Akker, RNbatte 17-6 la neopromossa Training Academy Olympic Roma. Vittorie anche per Roma Vis Nova, Telimar e Trieste, pareggio tra Posillipo e Fiorentia. Prima giornata – sabato 12 ottobre Training Academy Olympic Roma-RN6-17 Pro-De Akker Team 14-5 Roma Vis Nova-CC Ortigia 1928 11-7 Telimar-Onda Forte 14-11Trieste-Nuoto Catania 17-7 CN Posillipo-RN Florentia 8-8 Domenica 13 ottobre 15:00 Iren Genova Quinto-AN Brescia Arbitri: Carmignani e D’Antoni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pallanuoto - l’Italia sfiderà in amichevole la rappresentativa All Stars di Serie A1 a Siracusa - RAPPRESENTATIVA ALL STARS Bruce Maxwell Irving (AN Brescia), Alan Akmalov, Mihajlo Biocanin e Lazar Vukicevic (Nuoto Catania), Agh Gyorgy e Bruno Kadar (Olimpic Roma), Andria Bitadze, Yusuke Inaba e Georgios Kalaitzis (CC Ortigia 1928), Dejan Lazovic e Tamas Sedlmayer (Pallanuoto Trieste), Benjamin Thomas Hallok ed Aaron Jhon Younger (Recco Waterpolo). (Oasport.it)

Pallanuoto serie A femminile - Una giocatrice duttile ed esperta, nonostante i suoi vent’anni: "Sono molto felice di essere stata chiamata dalla Vela Ancona – dice Marchetti – e ringrazio la società per la fiducia che ripone in me". Ecco come descrive le sue caratteristiche in acqua: "Generalmente sono la marcatrice del centro però soprattutto l’anno scorso a Bologna ho giocato un po’ ovunque, soprattutto come centroboa e se ... (Ilrestodelcarlino.it)

Pallanuoto - svelati calendario e formula del prossimo campionato di Serie A1 - Tutte le sfide di play-off e play-out si giocheranno al meglio delle tre sfide. La stagione regolare inizierà sabato 12 ottobre 2024 e terminerà il 19 aprile 2025, poi scatteranno i play-off: le prime quattro classificate si giocheranno lo scudetto, mentre quelle giunte dal quinto all’ottavo posto si contenderanno gli ultimi posti nelle Coppe Europee. (Oasport.it)