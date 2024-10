Non c’è sviluppo senza parità (Di sabato 12 ottobre 2024) Più talenti femminili nel mondo tech. “Servono formazione nelle materie Stem, un equilibrio vita-lavoro e più modelli di ruolo”. A dirlo l’imprenditrice Silvia Wang, la Presidente di Valore D Cristiana Scelza e l’autrice di Will Luna Esposito Repubblica.it - Non c’è sviluppo senza parità Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Più talenti femminili nel mondo tech. “Servono formazione nelle materie Stem, un equilibrio vita-lavoro e più modelli di ruolo”. A dirlo l’imprenditrice Silvia Wang, la Presidente di Valore D Cristiana Scelza e l’autrice di Will Luna Esposito

