Moto contro auto: Paolo muore a 25 anni. “Era stato appena assunto alla Lamborghini” (Di sabato 12 ottobre 2024) Paolo Cancian, un giovane progettista della Lamborghini e originario di La Sega, Gruaro, avrebbe compiuto 26 anni a gennaio. La sua vita è stata tragicamente interrotta in un incidente stradale avvenuto venerdì sera. Mentre era in sella alla sua Moto lungo la strada provinciale 255, nei pressi di Sant’Agata Bolognese, si è scontrato frontalmente con un’auto. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, per Paolo non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Terribile incidente sul lavoro: 25enne perde la vita mentre sposta delle finestre Paolo era figlio di Andrea Cancian, ultimo di tre fratelli, e noto nella sua comunità, dove la notizia della tragedia ha gettato nel lutto l’intera frazione di Gruaro. Anche il sindaco Giacomo Gasparotto ha espresso la vicinanza della comunità alla famiglia Cancian in questo momento di grande dolore. Thesocialpost.it - Moto contro auto: Paolo muore a 25 anni. “Era stato appena assunto alla Lamborghini” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Cancian, un giovane progettista dellae originario di La Sega, Gruaro, avrebbe compiuto 26a gennaio. La sua vita è stata tragicamente interrotta in un incidente stradale avvenuto venerdì sera. Mentre era in sellasualungo la strada provinciale 255, nei pressi di Sant’Agata Bolognese, si è scontrato frontalmente con un’. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, pernon c’ènulla da fare.Leggi anche: Terribile incidente sul lavoro: 25enne perde la vita mentre sposta delle finestreera figlio di Andrea Cancian, ultimo di tre fratelli, e noto nella sua comunità, dove la notizia della tragedia ha gettato nel lutto l’intera frazione di Gruaro. Anche il sindaco Giacomo Gasparotto ha espresso la vicinanza della comunitàfamiglia Cancian in questo momento di grande dolore.

