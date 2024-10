Monaco fa riflettere: “Djokovic troverà in Sinner un clone di 14 anni più giovane. La rivalità tra loro è definita” (Di sabato 12 ottobre 2024) Guido Monaco ha analizzato una differenza importante tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La differenza tra Sinner e Alcaraz è la solidità, la continuità. Lo spagnolo si è fatto sorprendere da Machac, forse non aveva preparato bene la partita. Sinner invece non si fa mai sorprendere. Mi stupirei se Machac diventasse un top-10 fisso, ma potrebbe rimanere per molto tempo nei 20?. Il telecronista di Eurosport si è soffermato anche sul fatto che Jannik Sinner sarà matematicamente numero 1 al termine di questa stagione: “Sinner è il 19° a finire l’anno da n.1, Djokovic ci è riuscito per otto volte, nonostante avesse alle costole Federer e Nadal. Oasport.it - Monaco fa riflettere: “Djokovic troverà in Sinner un clone di 14 anni più giovane. La rivalità tra loro è definita” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Guidoha analizzato una differenza importante tra Je Carlos Alcaraz nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La differenza trae Alcaraz è la solidità, la continuità. Lo spagnolo si è fatto sorprendere da Machac, forse non aveva preparato bene la partita.invece non si fa mai sorprendere. Mi stupirei se Machac diventasse un top-10 fisso, ma potrebbe rimanere per molto tempo nei 20?. Il telecronista di Eurosport si è soffermato anche sul fatto che Jsarà matematicamente numero 1 al termine di questa stagione: “è il 19° a finire l’anno da n.1,ci è riuscito per otto volte, nonostante avesse alle costole Federer e Nadal.

