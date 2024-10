Anteprima24.it - Mercato spostato in via Salvemini, la Lega: “Scelta assurda, pronti ad una petizione se non si cambia zona”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo alla follia e all’approssimazione di un’amministrazione Mastella sempre più incapace di governare i normali processi gestionali della città di Benevento. L’ultima trovata dell’assessore Ambrosone di spostare ilsettimanale del mercoledì e del venerdì da piazza Risorgimento a via, nellaadiacente l’istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso, il Tennis Club 2002 e il McDonald’s, rappresenta una vera e propria pazzia in un’area della città già quotidianamente intasata e che potrebbe essere interessata, speriamo di no, dall’abbattimento della scuola media Torre e dalla conseguente chiusura di via Marmorale”. Così in una nota il coordinamento dellaSalvini Premier di Benevento.