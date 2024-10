Meghan Markle, l’abito rosso incanta tutti: il retroscena sulla scelta (Di sabato 12 ottobre 2024) Meghan Markle, l’abito rosso incanta tutti: il retroscena sulla scelta. Se c’è una cosa che ormai qualsiasi personaggio noto sa bene è che, volenti o nolenti, “è impossibile non comunicare”. Ogni parola, ogni gesto e anche ogni cosa che si indossa, raccontano qualcosa della propria vita ed esperienza e anche il minimo dettaglio più può nascondere significati importanti. Lo sa bene anche Meghan Markle che, negli ultimi giorni, ha deciso di attirare tutti i riflettori su di sé durante un evento pubblico in cui si è presentata senza il marito Harry. La scelta dell’abito di un audace rosso intenso, ha attirato tutta l’attenzione date le voci sulla attuale situazione dei Duchi di Sussex. Ecco cosa si è scoperto. Tvzap.it - Meghan Markle, l’abito rosso incanta tutti: il retroscena sulla scelta Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024): il. Se c’è una cosa che ormai qualsiasi personaggio noto sa bene è che, volenti o nolenti, “è impossibile non comunicare”. Ogni parola, ogni gesto e anche ogni cosa che si indossa, raccontano qualcosa della propria vita ed esperienza e anche il minimo dettaglio più può nascondere significati importanti. Lo sa bene ancheche, negli ultimi giorni, ha deciso di attirarei riflettori su di sé durante un evento pubblico in cui si è presentata senza il marito Harry. Ladeldi un audaceintenso, ha attirato tutta l’attenzione date le vociattuale situazione dei Duchi di Sussex. Ecco cosa si è scoperto.

