Maltrattamenti in famiglia, la donna chiede aiuto e salva anche i figli disabili: arrestato 46enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato a Reggio Calabria, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato in flagranza dai poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato. L’accusa è pesante: Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali Reggiotoday.it - Maltrattamenti in famiglia, la donna chiede aiuto e salva anche i figli disabili: arrestato 46enne Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato a Reggio Calabria, dove un uomo di 46 anni è statoin flagranza dai poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato. L’accusa è pesante:ine lesioni personali

