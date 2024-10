Machac interrompe il match con Sinner e si rivolge al pubblico di Shanghai: “Ma che dite di me?” (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ti amo Roger!", "Ti amo Sinner!", urlavano dalle tribune di Shanghai durante la semifinale del torneo ATP 1000 che è stata vinta dal campione azzurro. Ed allora Thomas Machac ha fermato il match e ha detto lui qualcosa al pubblico cinese Fanpage.it - Machac interrompe il match con Sinner e si rivolge al pubblico di Shanghai: “Ma che dite di me?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ti amo Roger!", "Ti amo!", urlavano dalle tribune didurante la semifinale del torneo ATP 1000 che è stata vinta dal campione azzurro. Ed allora Thomasha fermato ile ha detto lui qualcosa alcinese

