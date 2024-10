Lotta alla povertà, la Regione stanzia 5 milioni di euro (Di sabato 12 ottobre 2024) In attuazione del protocollo sottoscritto lo scorso mese di settembre tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale della Campania , la Giunta ha stanziato risorse per 5 milioni di euro per l’attuazione di diversi interventi a sostegno dei nuclei familiari più esposti alla povertà e delle fasce deboli della popolazione. L’esecutivo ha poi approvato il Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo. Il Piano, finanziato con 4,100 milioni, prevede una serie di interventi che vanno dalla informazione e sensibilizzazione sui rischi alla rilevazione del fenomeno, ai protocolli di diagnosi e presa in carica dei pazienti, alle azioni di reinserimento sociale e lavorativo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In attuazione del protocollo sottoscritto lo scorso mese di settembre tra laCampania e la Conferenza Episcopale della Campania , la Giunta hato risorse per 5diper l’attuazione di diversi interventi a sostegno dei nuclei familiari più espostie delle fasce deboli della popolazione. L’esecutivo ha poi approvato il Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo. Il Piano, finanziato con 4,100, prevede una serie di interventi che vanno dinformazione e sensibilizzazione sui rischirilevazione del fenomeno, ai protocolli di diagnosi e presa in carica dei pazienti, alle azioni di reinserimento sociale e lavorativo.

