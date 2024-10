LIVE – Giugliano-Juventus U23, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Giugliano-Juventus U23, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Alberto De Cristofaro i campani, partiti benissimo con 14 punti nelle prime otto, ospitano i bianconeri, chiamati a una nuova trasferta lunghissima dovuta ai regolamenti della Lega Pro, che hanno iniziato nel peggiore dei modi con 6 punti appena e un po’ di critiche. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 15 di sabato 12 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Giugliano-Juventus U23 Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con la DIRETTA scritta. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Giugliano-Juventus U23 ore 15 LIVE – Giugliano-Juventus U23, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) LadiU23, match valido per la nona giornata del girone C della. Allo stadio Alberto De Cristofaro i campani, partiti benissimo con 14 punti nelle prime otto, ospitano i bianconeri, chiamati a una nuova trasferta lunghissima dovuta ai regolamenti della Lega Pro, che hanno iniziato nel peggiore dei modi con 6 punti appena e un po’ di critiche. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 15 di sabato 12 ottobre. LADIU23 Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23 ore 15U23,) SportFace.

