Landini in sciopero, l'europatrimoniale, il pacifismo di Elly: il podio dei peggiori (Di sabato 12 ottobre 2024) La manovra ancora non c'è ma la Cgil chiama la piazza. La sinistra tifa ancora la patrimoniale. La Schlein non vede i violenti pro pal. Ecco i peggiori della settimana Ilgiornale.it - Landini in sciopero, l'europatrimoniale, il pacifismo di Elly: il podio dei peggiori Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La manovra ancora non c'è ma la Cgil chiama la piazza. La sinistra tifa ancora la patrimoniale. La Schlein non vede i violenti pro pal. Ecco idella settimana

