Ilgiorno.it - L’alzaia abbandonata: "Anni di volontariato cancellati in poco"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Non una, ma due frane ormai cinque mesi fa hanno travoltolungo l’Adda, a ridosso del Naviglio progettato da Leonardo da Vinci. Mancano però i soldi per ripristinare il passaggio e rimettere in sicurezza la zona, o comunque da Regione Lombardia non intendono stanziarli. A pagare devono essere i consorziati del Consorzio Est Ticino Villoresi che gestiscono la rete dei canali dell’Adda. Uno dei percorsi ciclopedonali più suggestivi a ridosso del fiume resta così impraticabile, mentre lo Stallazzo, unico punto di ristoro e presidio della zona gestito da lavoratori di una cooperativa sociale, rimane praticamente isolato. A chiedere conto sulla situazione e ricevere una risposta “inaccettabile“ dall’assessore lombardo a Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente è stato il consigliere regionale Massimo Vizzardi di Azione.