La Fortitudo si impone su Cremona con super Gabriel

Cremona, 12 ottobre 2024 – Seconda vittoria consecutiva per la Fortitudo che dopo aver sconfitto Orzinuovi mercoledì al PalaDozza si ripete anche questa sera al PalaRadi di Cremona imponendosi 70-79. La formazione di Devis Cagnardi controlla il gioco, tiene benissimo in difesa, mentre in attacco trova un Kenny Gabriel straordinario, capace di segnare e tanto, 20 punti, quasi mai senza forzare, e una coppia di playmaker, Sabatini e Fantinelli, che ci mettono fosforo e punti.Parte bene la Fortitudo che dopo il 2-0 iniziale della Juvi, infila un parziale di 2-16 e al 5' costringe Bechi a chiedere tempo e a cambiare completamente. La Effe ha il merito di difendere con grande attenzione e di conseguenza trova punti facili anche in contropiede. La sfida è in mano alla formazione di Cagnardi che tiene benissimo il campo, con Gabriel perfetto al tiro e già a quota 10 al primo break.

