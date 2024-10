La carica dei duecento. Via ai consigli di quartiere (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronta la "carica dei 200": la giunta Serfilippi dà il via libera ai consigli di quartiere, saranno 10 con 20 consiglieri ciascuno. Una volta approvato il regolamento da parte del consiglio comunale, il Comune pubblicherà un avviso pubblico attraverso il quale qualunque fanese, da i 16 anni in s, potrà candidarsi. Cinque degli aspiranti consiglieri saranno scelti tramite estrazione "metodo in uso– ha ricordato l’assessore Alberto Santorelli – nella democrazia ateniese", i restanti 15 saranno votati dal consiglio comunale. Nei consigli di quartiere siederanno anche i rappresentanti delle associazioni, senza diritto di voto. Previsti altri due organismi: la conferenza dei presidenti e l’assemblea annuale dei consigli di quartiere. "Un’altra promessa mantenuta – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – realizzata nei primi 100 giorni di governo della città". Ilrestodelcarlino.it - La carica dei duecento. Via ai consigli di quartiere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronta la "dei 200": la giunta Serfilippi dà il via libera aidi, saranno 10 con 20eri ciascuno. Una volta approvato il regolamento da parte delo comunale, il Comune pubblicherà un avviso pubblico attraverso il quale qualunque fanese, da i 16 anni in s, potrà candidarsi. Cinque degli aspirantieri saranno scelti tramite estrazione "metodo in uso– ha ricordato l’assessore Alberto Santorelli – nella democrazia ateniese", i restanti 15 saranno votati dalo comunale. Neidisiederanno anche i rappresentanti delle associazioni, senza diritto di voto. Previsti altri due organismi: la conferenza dei presidenti e l’assemblea annuale deidi. "Un’altra promessa mantenuta – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – realizzata nei primi 100 giorni di governo della città".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso il rinnovo dei consigli di Quartiere - sarà istituito un albo per i cittadini - Una conferma della suddivisione del territorio modenese in quattro Quartieri e della composizione con 14 consiglieri per ciascun Quartiere, scelti come in precedenza dai gruppi consiliari del Consiglio comunale ora però attingendo tra gli iscritti in un apposito Albo aperto e pubblico. Dopo... (Modenatoday.it)