Israele, Hezbollah lancia missili contro base Idf. Blinken: “Arrivare a soluzione diplomatica” (Di sabato 12 ottobre 2024) L'attacco sferrato alle 6 di questa mattina su Haifa. L'Iran teme la rappresaglia israeliana: intenso lavoro diplomatico con i Paesi del Medioriente per limitarla Nuova giornata di guerra oggi, 12 ottobre, tra Israele e Libano. Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili contro la base delle Idf a Haifa, nel sud di Israele. Lo riporta Sbircialanotizia.it - Israele, Hezbollah lancia missili contro base Idf. Blinken: “Arrivare a soluzione diplomatica” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'attacco sferrato alle 6 di questa mattina su Haifa. L'Iran teme la rappresaglia israeliana: intenso lavoro diplomatico con i Paesi del Medioriente per limitarla Nuova giornata di guerra oggi, 12 ottobre, trae Libano.ha rivendicato il lancio diladelle Idf a Haifa, nel sud di. Lo riporta

Guerra Israele-Libano - Hezbollah lancia missili contro base Idf vicino Haifa - In un comunicato ha precisato di aver bombardato con "una salva di missili una base situata a sud di Haifa, colpendo una fabbrica di materiali esplosivi". Continua a leggere . Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra: Hezbollah ha annunciato di aver lanciato missili contro una base militare israeliana vicino ad Haifa. (Fanpage.it)

