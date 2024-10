Il Tc Italia ritrova un suo big. Ma in Liguria sarà durissima (Di sabato 12 ottobre 2024) Sulla carta è uno scontro fra le squadre più accreditate del girone, anche se un conto è parlare a palline e racchette ferme, un conto sarà la partita. La sfida di domani mattina del Tennis Italia sul campo del Tc Santa Margherita Ligure per la seconda giornata di serie A1 promette scintille: i versiliesi guidati dal capitano non giocatore Matteo Marrai avranno a disposizione Stefano Travaglia (nella foto), una sorta di asso nella manica che troverà però sulla sua strada lo spagnolo Pedro Portero Martinez, già numero 40 al mondo, che nella giornata inaugurale ha furoreggiato trascinando alla vittoria la sua squadra contro il Massa Lombarda. Oltre a Travaglia il Tc Italia avrà a disposizione per il secondo singolare il ceko Lukas Rosol, mentre per gli altri due singolari dei giovani del vivaio toccherà – salvo imprevisti dell’ultimo momento – a Marco Furlanetto e Lorenzo Carboni. Lanazione.it - Il Tc Italia ritrova un suo big. Ma in Liguria sarà durissima Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sulla carta è uno scontro fra le squadre più accreditate del girone, anche se un conto è parlare a palline e racchette ferme, un contola partita. La sfida di domani mattina del Tennissul campo del Tc Santa Margherita Ligure per la seconda giornata di serie A1 promette scintille: i versiliesi guidati dal capitano non giocatore Matteo Marrai avranno a disposizione Stefano Travaglia (nella foto), una sorta di asso nella manica che troverà però sulla sua strada lo spagnolo Pedro Portero Martinez, già numero 40 al mondo, che nella giornata inaugurale ha furoreggiato trascinando alla vittoria la sua squadra contro il Massa Lombarda. Oltre a Travaglia il Tcavrà a disposizione per il secondo singolare il ceko Lukas Rosol, mentre per gli altri due singolari dei giovani del vivaio toccherà – salvo imprevisti dell’ultimo momento – a Marco Furlanetto e Lorenzo Carboni.

