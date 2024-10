Lanazione.it - Il professor Frati neo consigliere di Tls

(Di sabato 12 ottobre 2024) La Deputazione Amministratrice della Fondazione Mps ha nominato il nuovodi indirizzo di Fondazione Toscana Life Science-Tls, ile Francesco(nella foto), già rettore dell’Università degli Studi di Siena, in sostituzione del dimissionario ingegnere Fabrizio Landi. "Il presidente e gli organi ringraziano l’ingegner Landi per l’impegno profuso in questi anni a favore di Tls. Nei 10 anni della sua presidenza la Fondazione Tls è cresciuta sia nel numero delle aziende incubate, sia nella capacità di attrarre elevate professionalità nel campo della ricerca. Si apre un percorso rivolto al consolidamento di questo sviluppo valorizzando le sinergie che la presenza di imprese e della Fondazione Biotecnopolo offrono al Distretto delle Scienze della vita.