Il parco canile compie 10 anni Festa per l’inaugurazione dei box

(Di sabato 12 ottobre 2024) Festeggia 10ilLa Valle Incantata di Lajatico. Quella di domani sarà una giornata diche inizia alle 15.30 al teatro comunale di Lajatico con la presentazione delle attività e del lavoro svolto in questi primi diecidi vita dai volontari dell’associazione Amici animali a quattro zampe. Saranno presenti i volontari ma anche rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali. Sarà questa l’occasione per parlare dei progetti portati a termine in questi, per parlare di quello che l’associazione sta facendo adesso e parlare dei nuovi progetti, per analizzare le criticità legate agli abbandoni e a tutto ciò che comporta il recupero e quindi le adozioni.