Il missile Taurus e il micidiale sistema Mephisto che non lascia scampo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 - Nulla smuove il cancelliere tedesco Olaf Scholz: non darà a Kiev i super missili da crociera, capaci di colpire a 500 km di distanza. E' troppo alto il rischio di una guerra diretta tra Nato e Russia per la Germania. Ma perché isono così pericolosi? Nato da un progetto di Germania e Svezia IlKEPD 350 è unda crociera nato da un progetto congiunto tra Germania e Svezia, laSystems una partnership tra MBDA Deutschland (ex LFK) e Saab Bofors Dynamics. Isono in dotazione all'esercito tedesco, spagnolo e sudcoreano. In questi giorni proprio le forze di Seul stanno testando ilsvevo-tedesco. IlnonE' unda crociera aria-terra, ha alette per stabilizzare il volo e segue un raggio che indica la traiettoria del razzo contro bersagli terresti.