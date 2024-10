Grande successo per le tappe siciliane dei corsi di formazione della Uil Pubblica Amministrazione a Palermo (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sono concluse registrando Grande partecipazione e interesse le due tappe siciliane dei corsi di formazione della UIL Pubblica Amministrazione tenutesi a Catania e a Palermo, rispettivamente giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. Gli incontri, svoltisi nella sede confederale della UIL etnea e negli Palermotoday.it - Grande successo per le tappe siciliane dei corsi di formazione della Uil Pubblica Amministrazione a Palermo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si sono concluse registrandopartecipazione e interesse le duedeidiUILtenutesi a Catania e a, rispettivamente giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. Gli incontri, svoltisi nella sede confederaleUIL etnea e negli

