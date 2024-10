Gli Stati Uniti esortano Israele a smettere di sparare alle forze di pace dell’ONU in Libano (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di esortare “assolutamente e positivamente” Israele a smettere di sparare alle forze di peacekeeping dell’ONU durante il conflitto con Hezbollah in Libano, dopo due incidenti in 48 ore. Venerdì, le forze di difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato che le loro truppe erano responsabili dell’incidente, in cui sono rimasti feriti due soldati dello Sri Lanka della Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (Unifil). I soldati delle IDF che operavano attorno alla base Unifil a Naqoura hanno individuato una minaccia e hanno aperto il fuoco, ha affermato l’esercito israeliano, aggiungendo che l’incidente sarà oggetto di indagini “ai massimi livelli”. Giovedì, due soldati indonesiani dell’Unfil sono rimasti feriti cadendo da una torre di osservazione dopo che un carro armato israeliano aveva aperto il fuoco contro di essa. Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti esortano Israele a smettere di sparare alle forze di pace dell’ONU in Libano Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente degliJoe Biden ha dichiarato di esortare “assolutamente e positivamente”didi peacekeepingdurante il conflitto con Hezbollah in, dopo due incidenti in 48 ore. Venerdì, ledi difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato che le loro truppe erano responsabili dell’incidente, in cui sono rimasti feriti due soldati dello Sri Lanka della Forza interinale delle Nazioni Unite in(Unifil). I soldati delle IDF che operavano attorno alla base Unifil a Naqoura hanno individuato una minaccia e hanno aperto il fuoco, ha affermato l’esercito israeliano, aggiungendo che l’incidente sarà oggetto di indagini “ai massimi livelli”. Giovedì, due soldati indonesiani dell’Unfil sono rimasti feriti cadendo da una torre di osservazione dopo che un carro armato israeliano aveva aperto il fuoco contro di essa.

