Per la prima volta nella sua storia, la Gazzetta del Sud, testata giornalistica e polo produttivo dell'informazione unico nel suo genere, nel Meridione, apre le porte della sua sede di Messina al pubblico in occasione delle "Giornate Fai d'Autunno". Inserita nell'elenco dei luoghi di interesse con il titolo evocativo di "Edizione straordinaria" , l'iniziativa rappresenta un'occasione

Giornate Fai d'Autunno: a Messina un fiume di studenti alla Gazzetta del Sud - Stasera, alle 22, ci sarà la possibilità, solo per gli iscritti al Fai, di ammirare le rotative in azione. Nell’ambito delle “Giornate Fai d’Autunno 2024”, sarà possibile visitare anche il Faro di Cap ... (gazzettadelsud.it)