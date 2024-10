Giochi da tavolo che passione, inaugura la nuova sede dell’associazione che raccoglie gli appassionati (Di sabato 12 ottobre 2024) Giochi da tavolo, che passione. Lo può ben dire la neonata associazione Amarboard, che da lunedì 14 ottobre entrerà per la prima volta nella sua sede a Savignano sul Rubicone, in via Matteotti 28 (Borgo San Rocco), grazie all’accoglienza e al supporto degli Amici di Don Baronio e del Comune di Cesenatoday.it - Giochi da tavolo che passione, inaugura la nuova sede dell’associazione che raccoglie gli appassionati Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)da, che. Lo può ben dire la neonata associazione Amarboard, che da lunedì 14 ottobre entrerà per la prima volta nella suaa Savignano sul Rubicone, in via Matteotti 28 (Borgo San Rocco), grazie all’accoglienza e al supporto degli Amici di Don Baronio e del Comune di

