Ex Tollok e Berco le ore più buie | Un dramma per l’intera comunità

Ferrara, 12 ottobre 2024 – Sono ore difficili, drammatiche per i dipendenti degli stabilimenti Regal Rexnord e Berco. Davanti ai cancelli dell'ex Tollok di Masi Torello sta proseguendo il presidio, dopo che lunedì mattina le rappresentanze sindacali hanno ricevuto una Pec nella quale l'azienda ha comunicato il licenziamento dei 77 dipendenti, la chiusura dello stabilimento e la delocalizzazione della produzione in Oriente. Un durissimo colpo per lavoratori, lavoratrici e le loro famiglie. Il sindaco di Masi Torello Samuele Neri ha invitato la comunità a stringersi attorno ai dipendenti: "Invito ogni cittadina e cittadino del nostro comune a portare la propria solidarietà, perché la drammatica situazione venutasi a creare non deve essere percepita come una problematica delle sole persone direttamente coinvolte, bensì dell'intera nostra collettività.

