EUROLEGA. Shields e Mirotic trascinano l’Olimpia Milano: il Forum ruggisce, Paris finisce ko (Di sabato 12 ottobre 2024) Di carattere l’Olimpia risale la china nel suo momento più difficile e vince la sua prima gara in EUROLEGA, piegando Parigi 79-74. Quando i transalpini firmano il 63-71 al 35’ sembra profilarsi un’altra delusione, invece proprio in quel momento l’Armani cambia marcia e infila il parziale giusto. Lo fa grazie ad una ripresa speciale di Shields, autore di 17 dei suoi 19 punti nel 2° tempo, dandosi idealmente il campo con un Mirotic da 14 punti nel 1° tempo. Alla presenza del presidente dell’EUROLEGA Dejan Bodiroga che, qui a Milano, genera ricordi tricolori, i milanesi impazziscono dietro le scorribande di Shorts che dal “basso“ dei suoi 175 cm è imprendibile (17 punti), ma proprio nel momento decisivo trovano la chiave per limitarlo. Milano inizia forte con Mirotic autore di 10 punti (17-12), ma le assenze in regia si fanno sentire (20-18 al 10’). Sport.quotidiano.net - EUROLEGA. Shields e Mirotic trascinano l’Olimpia Milano: il Forum ruggisce, Paris finisce ko Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Di carattererisale la china nel suo momento più difficile e vince la sua prima gara in, piegando Parigi 79-74. Quando i transalpini firmano il 63-71 al 35’ sembra profilarsi un’altra delusione, invece proprio in quel momento l’Armani cambia marcia e infila il parziale giusto. Lo fa grazie ad una ripresa speciale di, autore di 17 dei suoi 19 punti nel 2° tempo, dandosi idealmente il campo con unda 14 punti nel 1° tempo. Alla presenza del presidente dell’Dejan Bodiroga che, qui a, genera ricordi tricolori, i milanesi impazziscono dietro le scorribande di Shorts che dal “basso“ dei suoi 175 cm è imprendibile (17 punti), ma proprio nel momento decisivo trovano la chiave per limitarlo.inizia forte conautore di 10 punti (17-12), ma le assenze in regia si fanno sentire (20-18 al 10’).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - l’Olimpia Milano ospita Parigi per iniziare a vincere in Eurolega - . Si sta disputando la seconda giornata dell’Eurolega 2024/25 di basket e domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà all’Unipol Forum il Paris Basketball. La regia biancorossa, dunque, si poggerà sulle spalle di Neno Dimitrijevic, mentre Messina chiederà gli straordinari a Shavon Shields e Nikola Mirotic, che devono prendere in mano la squadra per puntare alla vittoria. (Oasport.it)

Eurolega - su il sipario. L’Olimpia volta pagina e punta forte sulla coppa - 00 sul campo del Monaco (Salle Gaston Medicin), la formazione di Montecarlo che ormai è diventata una realtà a livello continentale. In prestagione, e fino alla partita di Trieste, abbiamo dimostrato di possedere buoni mezzi, ma dobbiamo farlo in ogni partita e per 40 minuti soprattutto in trasferta e contro avversari di rango come il Monaco contro cui debuttiamo". (Sport.quotidiano.net)

Basket - l’Olimpia Milano cerca la partenza giusta in Eurolega contro il Monaco - La speranza è che Milano possa ripetersi domani sera per cominciare al meglio la sua Eurolega. La società ha fatto ricorso e questo verrà discusso ad ottobre. Si alza il sipario sulla nuova stagione di Eurolega ed il cammino dell’Olimpia Milano comincerà dal Principato di Monaco. Quella di domani potrebbe anche essere la prima occasione per vedere in azione altri tre nuovi colpi dell’estate ... (Oasport.it)

Basket - obiettivo play-off per l’Olimpia Milano in Eurolega. Ma il sogno nel cassetto… - Milano che non può non avere l’accesso ai playoff come obiettivo minimo della stagione. Prende il via domani l’edizione 2024/25 dell’Eurolega di basket e ai nastri di partenza ci saranno anche la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Proprio il ruolo di regista è stato il tallone d’Achille dell’EA7 nelle ultime due stagioni e i due giocatori si dovranno alternare nel creare il gioco che è mancato ... (Oasport.it)