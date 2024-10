Emma Villas, patto con Old Wild West. Alpini: "A Pineto trasferta complicata" (Di sabato 12 ottobre 2024) La Emma Villas vuole dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro Aversa già dalla trasferta di domani a Pineto, formazione abruzzese guidata dall’ex palleggiatore biancoblu Di Tommaso e che nelle sue fila ha anche da quest’anno il centrale Zamagni, visto per due stagioni a Siena. "Sarà una trasferta complicata – ha commentato lo schiacciatore della Emma Villas Matteo Alpini – e noi dovremo cercare di fare ancora meglio rispetto alla gara del nostro esordio contro Aversa. La nostra prima partita di campionato è stata comunque positiva, abbiamo iniziato il match in maniera grintosa e abbiamo imposto il nostro gioco. Abbiamo iniziato molto bene la stagione ufficiale, giocando di squadra e commettendo pochi errori. Ora andiamo a Pineto, li abbiamo già sfidati nel precampionato ma giocare una gara ufficiale è cosa ben diversa". Sport.quotidiano.net - Emma Villas, patto con Old Wild West. Alpini: "A Pineto trasferta complicata" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Lavuole dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro Aversa già dalladi domani a, formazione abruzzese guidata dall’ex palleggiatore biancoblu Di Tommaso e che nelle sue fila ha anche da quest’anno il centrale Zamagni, visto per due stagioni a Siena. "Sarà una– ha commentato lo schiacciatore dellaMatteo– e noi dovremo cercare di fare ancora meglio rispetto alla gara del nostro esordio contro Aversa. La nostra prima partita di campionato è stata comunque positiva, abbiamo iniziato il match in maniera grintosa e abbiamo imposto il nostro gioco. Abbiamo iniziato molto bene la stagione ufficiale, giocando di squadra e commettendo pochi errori. Ora andiamo a, li abbiamo già sfidati nel precampionato ma giocare una gara ufficiale è cosa ben diversa".

