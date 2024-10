Corrieretoscano.it - Edilizia residenziale pubblica Pisa: nuovi appartamenti per 24 famiglie

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)per 24, sopralluogo del sindaco Michele Conti al cantiere in corso per la costruzione di 24alloggi diin via da Morrona nel quartiere San Giusto. A fare il punto della situazione sui lavori, con il sindaco Michele Conti, il vicesindaco e assessore a lavori edRaffaele Latrofa e la presidente di Apes Chiara Rossi. Il cantiere per la costruzione dei24 alloggi, illustra il Comune di, fa parte di una serie di interventi volti alla riqualificazione urbana del quartiere San Giusto, ed è finanziato con fondi del Comune di, fondi ministeriali del bando periferie e in minima parte con incentivi GSE, per un importo complessivo di 5.642.845 euro.