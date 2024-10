Dopo le esplosioni di settembre l’Iran vieta cercapersone e walkie-talkie sui voli (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ai passeggeri degli aerei è vietato portare a bordo o in stiva qualsiasi dispositivo di comunicazione elettronica, ad eccezione dei telefoni cellulari", così il portavoce dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell’Iran. Fanpage.it - Dopo le esplosioni di settembre l’Iran vieta cercapersone e walkie-talkie sui voli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ai passeggeri degli aerei èto portare a bordo o in stiva qualsiasi dispositivo di comunicazione elettronica, ad eccezione dei telefoni cellulari", così il portavoce dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile del

