De Luca: “Il terzo mandato è una palla, nel Pd aggressione verso di me” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La questione del terzo mandato la considero un problema marginale e stupido. E’ una grande palla, non esiste. C’è un presidente di Regione, Zaia, che il terzo mandato lo sta finendo, e nessuno dice niente. Vuol dire che non c’è una questione istituzionale di principio ma c’è un’aggressione politica. In questo momento si sta candidando alla presidenza della Liguria Andrea Orlando, che ha sei mandati alle spalle. Nessuno ha niente da dire. Non c’entra nulla il terzo mandato, il problema è che nel Pd continua un’aggressione personale e politica verso un uomo che è visto come libero, che non risponde a logico di corrente e patronato”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze. “Schlein ha poco tempo davanti per cambiare Pd – ha aggiunto. Anteprima24.it - De Luca: “Il terzo mandato è una palla, nel Pd aggressione verso di me” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La questione della considero un problema marginale e stupido. E’ una grande, non esiste. C’è un presidente di Regione, Zaia, che illo sta finendo, e nessuno dice niente. Vuol dire che non c’è una questione istituzionale di principio ma c’è un’politica. In questo momento si sta candidando alla presidenza della Liguria Andrea Orlando, che ha sei mandati alle spalle. Nessuno ha niente da dire. Non c’entra nulla il, il problema è che nel Pd continua un’personale e politicaun uomo che è visto come libero, che non risponde a logico di corrente e patronato”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De, intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze. “Schlein ha poco tempo davanti per cambiare Pd – ha aggiunto.

