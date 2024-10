De Carlo: «Dimarco sempre sostituito per questo. Differenza con Theo Hernandez» (Di sabato 12 ottobre 2024) Lapo De Carlo si è espresso in merito alle qualità e alla crescita di Federico Dimarco, calciatore diventato sempre più centrale tanto nell’Inter quanto nella Nazionale italiana, effettuandone un raffronto con Theo Hernandez. LA CRESCITA – Federico Dimarco è diventato uno dei migliori esterni sinistri in circolazione grazie alla crescita graduale cui è andato incontro dagli anni al Parma fino alle stagioni disputate all’Inter. Il calciatore nerazzurro si sta contraddistinguendo per le sue doti offensive di primo rilievo, offrendo in ogni partita da lui disputata delle grandi giocate grazie al suo sinistro estremamente qualitativo. La maturazione raggiunta dal laterale azzurro si associa a una sempre maggiore centralità rivestita sia nell’Inter che nell’Italia, tanto da godere di un’eguale importanza nello scacchiere di Simone Inzaghi e in quello di Luciano Spalletti. Inter-news.it - De Carlo: «Dimarco sempre sostituito per questo. Differenza con Theo Hernandez» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lapo Desi è espresso in merito alle qualità e alla crescita di Federico, calciatore diventatopiù centrale tanto nell’Inter quanto nella Nazionale italiana, effettuandone un raffronto con. LA CRESCITA – Federicoè diventato uno dei migliori esterni sinistri in circolazione grazie alla crescita graduale cui è andato incontro dagli anni al Parma fino alle stagioni disputate all’Inter. Il calciatore nerazzurro si sta contraddistinguendo per le sue doti offensive di primo rilievo, offrendo in ogni partita da lui disputata delle grandi giocate grazie al suo sinistro estremamente qualitativo. La maturazione raggiunta dal laterale azzurro si associa a unamaggiore centralità rivestita sia nell’Inter che nell’Italia, tanto da godere di un’eguale importanza nello scacchiere di Simone Inzaghi e in quello di Luciano Spalletti.

