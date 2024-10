Così l’India guarda all’Asean (con in mente Bimstec) (Di sabato 12 ottobre 2024) I conflitti in corso in diverse parti del mondo stanno avendo il maggiore impatto negativo sui Paesi del Sud del mondo. Tutti auspicano che, sia in Eurasia che in Asia Occidentale, la pace e la stabilità vengano ristabilite al più presto. “Vengo dalla terra di Buddha, e ho ripetutamente affermato che questa non è l’era della guerra. Le soluzioni ai problemi non possono venire dal campo di battaglia. È necessario rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e le leggi internazionali. Mantenendo un approccio umanitario, dialogo e diplomazia dovranno essere prioritari. Assumendo la responsabilità di Vishwabhadhu, l’India continuerà a contribuire in ogni modo possibile in questa direzione”, ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, durante il suo intervento al 19º Vertice dell’Asia Orientale (Eas) in Laos questa settimana. Formiche.net - Così l’India guarda all’Asean (con in mente Bimstec) Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 12 ottobre 2024) I conflitti in corso in diverse parti del mondo stanno avendo il maggiore impatto negativo sui Paesi del Sud del mondo. Tutti auspicano che, sia in Eurasia che in Asia Occidentale, la pace e la stabilità vengano ristabilite al più presto. “Vengo dalla terra di Buddha, e ho ripetutaaffermato che questa non è l’era della guerra. Le soluzioni ai problemi non possono venire dal campo di battaglia. È necessario rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e le leggi internazionali. Mantenendo un approccio umanitario, dialogo e diplomazia dovranno essere prioritari. Assumendo la responsabilità di Vishwabhadhu,continuerà a contribuire in ogni modo possibile in questa direzione”, ha detto il primo ministro indiano, Narendra Modi, durante il suo intervento al 19º Vertice dell’Asia Orientale (Eas) in Laos questa settimana.

