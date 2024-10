Corte dei Conti, irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza per migranti: 40 condanne (Di sabato 12 ottobre 2024) Quattro milioni e duecentomila euro di danno erariale. È quanto stabilisce la sezione giurisdizionale per la Calabria, con sede a Catanzaro, della Corte dei Conti che ha condannato al risarcimento del danno erariale in favore della presidenza del Consiglio dei ministri, 40 persone, tra persone Reggiotoday.it - Corte dei Conti, irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza per migranti: 40 condanne Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Quattro milioni e duecentomila euro di danno erariale. È quanto stabilisce la sezione giurisdizionale per la Calabria, con sede a Catanzaro, delladeiche ha condannato al risarcimento del danno erariale in favore della presidenza del Consiglio dei ministri, 40 persone, tra persone

