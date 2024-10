Conte: “Meloni, una volta al governo, si è rimangiata tutte le promesse elettorali” (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA – “Oggi Monti e Gentiloni, due persone che di establishment se ne intendono, hanno rilanciato una verità che ormai tutti gli italiani stanno toccando con mano: Meloni una volta al governo si è rimangiata tutte le promesse elettorali, accovacciandosi al mainstream europeo. Purtroppo è un andazzo ricorrente della politica italiana: si prendono i voti con il ruggito e una volta al governo ci si siede ai tavoli internazionali con il belato”. Così sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'articolo Conte: “Meloni, una volta al governo, si è rimangiata tutte le promesse elettorali” L'Opinionista. Lopinionista.it - Conte: “Meloni, una volta al governo, si è rimangiata tutte le promesse elettorali” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di sabato 12 ottobre 2024) ROMA – “Oggi Monti e Gentiloni, due persone che di establishment se ne intendono, hanno rilanciato una verità che ormai tutti gli italiani stanno toccando con mano:unaalsi èle, accovacciandosi al mainstream europeo. Purtroppo è un andazzo ricorrente della politica italiana: si prendono i voti con il ruggito e unaalci si siede ai tavoli internazionali con il belato”. Così sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. L'articolo: “, unaal, si èle” L'Opinionista.

