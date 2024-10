Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tempo scaduto per Giovanni Malagò al Coni? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati L'articolo Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "per Giovannial? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati L'articolo: “per? Leper” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Coni - Abodi : "Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti" - Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con Malagò c'è amicizia, ma le regole valgono per tutti".

