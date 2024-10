Catania, vigili aggrediti: anche il ‘Daspo Willy’ per i due fratelli arrestati (Di sabato 12 ottobre 2024) La Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Locale, nei giorni scorsi, ha eseguito l’arresto di due fratelli catanesi, rispettivamente di 33 e 37 anni, a seguito di un’aggressione ai danni di personale in servizio della Polizia Locale, nella centralissima piazzetta Addamo. Oggi, 12 ottobre, gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale, che ha applicato la misura degli arresti domiciliari a carico del 37enne e la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a carico del 33enne. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dalla Divisione Polizia Anticrimine hanno consentito al Questore di Catania di disporre nei confronti di entrambi gli uomini l’applicazione della misura di prevenzione personale del D.A.C.Ur, ai sensi dell’art.13 bis del D.L. 14 del 2017, in forma estesa e per la durata di tre anni. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) La Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Locale, nei giorni scorsi, ha eseguito l’arresto di duecatanesi, rispettivamente di 33 e 37 anni, a seguito di un’aggressione ai danni di personale in servizio della Polizia Locale, nella centralissima piazzetta Addamo. Oggi, 12 ottobre, gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale, che ha applicato la misura degli arresti domiciliari a carico del 37enne e la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a carico del 33enne. Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dalla Divisione Polizia Anticrimine hanno consentito al Questore didi disporre nei confronti di entrambi gli uomini l’applicazione della misura di prevenzione personale del D.A.C.Ur, ai sensi dell’art.13 bis del D.L. 14 del 2017, in forma estesa e per la durata di tre anni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due fratelli evadono dal carcere minorile Beccaria : allarme del polizia penitenziaria - Milano – Due detenuti stranieri, entrambi fratelli, sono riusciti a evadere dal carcere minorile Beccaria. La notizia è stata diffusa dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che ha subito manifestato il proprio sconcerto per l’accaduto. Anche il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, ha espresso preoccupazione, affermando che da troppo tempo si registrano “segnali ... (Thesocialpost.it)

Milano - due fratelli evasi dal carcere minorile Beccaria. I sindacati di Polizia penitenziaria : “Sono tra i promotori delle rivolte” - Per il segretario generale del Sappe, Donato Capece, “da molto, troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall’universo penitenziario minorile”. . Il sindacalista poi si chiede: “Cos’altro serve per capire che le carceri per minori non sono collegi dove stanno ragazzini indisciplinati ma vere e proprie galere che detengono delinquenti e criminali, ancorché qualche minorenne? Sono mesi che il ... (Ilfattoquotidiano.it)