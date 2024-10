Catania coppia non si ferma all’alt della polizia | inseguiti e arrestati avevano droga nell’auto

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Gli agentiSquadra Volanti hanno arrestato due pluripregiudicati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza. I due, un uomo di 30 anni di Pachino e una donna didi 41 anni, non si sonotiintimato dai poliziotti durante una delle tante attività di controllo del territorio. Alla vista degli agenti, l’auto ha accelerato bruscamente, provando a dileguarsi tra le vie del quartiere San Cristoforo. I poliziotti hanno inseguito i due fuggitivi che hanno terminato la loro folle corsa in via Acquicella, dove sono stati definitivamente bloccati da altre due volantidi Stato.