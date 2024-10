Buon test amichevole per le Rondinelle contro il Bellinzona (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è concluso con un pareggio per 1-1 il test amichevole disputato a Torbole Casaglia tra il Brescia e il Bellinzona. Gli ospiti svizzeri sono passati in vantaggio già all’8º minuto con un gol di Chacon, sfruttando un errore del portiere biancazzurro Andrenacci. Il Brescia, allenato da Rolando Bresciatoday.it - Buon test amichevole per le Rondinelle contro il Bellinzona Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è concluso con un pareggio per 1-1 ildisputato a Torbole Casaglia tra il Brescia e il. Gli ospiti svizzeri sono passati in vantaggio già all’8º minuto con un gol di Chacon, sfruttando un errore del portiere biancazzurro Andrenacci. Il Brescia, allenato da Rolando

