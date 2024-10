Boxe, quanto guadagnano Beterbiev e Bivol: la borsa e gli incassi del Mondiale dei mediomassimi (Di sabato 12 ottobre 2024) Stasera, sabato 12 ottobre, gli occhi degli appassionati di Boxe saranno puntati sul ring della Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, dove a contendersi lo scettro di campione indiscusso dei pesi mediomassimi saranno Dimitry Bivol e Artur Beterbiev. Beterbiev ha 20 incontri vinti su venti, tutti prima del limite, mentre Bivol è come lui imbattuto: 23 match vinti su 23. La sfida è tra imbattuti e la presenza sul ring di tutte e quattro le cinture della divisione di peso non può che aumentare il fascino e il prestigio di questo appuntamento. Tanti i milioni sul tavolo. Le cifre ufficiali non sono state ancora rivelate, ma di sicuro entrambi i pugili intascheranno una delle migliori borse della loro carriera. Secondo il The Sun, a prescindere dal risultato, i due pugili guadagneranno 10 milioni di dollari ciascuno. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Stasera, sabato 12 ottobre, gli occhi degli appassionati disaranno puntati sul ring della Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita, dove a contendersi lo scettro di campione indiscusso dei pesisaranno Dimitrye Arturha 20 incontri vinti su venti, tutti prima del limite, mentreè come lui imbattuto: 23 match vinti su 23. La sfida è tra imbattuti e la presenza sul ring di tutte e quattro le cinture della divisione di peso non può che aumentare il fascino e il prestigio di questo appuntamento. Tanti i milioni sul tavolo. Le cifre ufficiali non sono state ancora rivelate, ma di sicuro entrambi i pugili intascheranno una delle migliori borse della loro carriera. Secondo il The Sun, a prescindere dal risultato, i due pugili guadagneranno 10 milioni di dollari ciascuno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boxe - a che ora Beterbiev – Bivol oggi in tv : orario - programma e streaming Mondiale mediomassimi - Jack Massey (titolo IBF pesi cruiser) A seguire, Fabio Wardley vs. Jesus Gonzalez (pesi leggeri) A seguire, Ben Whittaker vs. Dall’altra uno che ai punti ha trionfato contro un fuoriclasse come Saul Canelo Alvarez. Da una parte un maestro del ko. È questo il main event di una serata di boxe stellare a Riyadh che inizierà alle 18:00 di oggi, sabato 12 ottobre, ma che conoscerà il suo culmine ... (Sportface.it)

Boxe : Artur Beterbiev e Dmitry Bivol sul ring per il titolo mondiale dei mediomassimi unificato - Sono già state di fuoco le dichiarazioni di entrambi appena arrivati a Riyadh (o Riad, che dir si voglia). Il mio ginocchio non mi dà problemi e cerco di essere ottimista sul mio stato fisico, quindi sono pronto. I due pugili arrivano a questo confronto da imbattuti: 20 vittorie su 20 per Beterbiev, e il dato importante è che sono giunte tutte per KO o KOT. (Oasport.it)

Boxe - come vedere Beterbiev – Bivol : data - orario - tv e streaming - Beterbiev ha fatto lo stesso, ma a gennaio quando ha superato Callum Smith, fermato alla settima ripresa. Ma è molto di più: si tratta infatti di un match di unificazione delle cinture. L’incontro sarà trasmesso su Dazn in pay per view al prezzo di 19. Bivol ha difeso la sua cintura il 1° ottobre battendo Malik Zinad per KO tecnico al sesto round. (Sportface.it)