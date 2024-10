Bologna, scontro frontale moto – auto: morto centauro 25enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Un tragico incidente ha avuto luogo l’11 ottobre 2024 a Sant’Agata, in provincia di Bologna, dove un giovane motociclista di 25 anni, Paolo Cancian, ha perso la vita. Residente in provincia di Venezia, Paolo stava guidando la sua moto, una Cagiva 650, lungo la Provinciale 255, conosciuta in quel tratto come via Modena. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, poco dopo una rotonda in direzione di Nonantola, Modena.Leggi anche: Incidente sulla Palermo-Sciacca, bilancio drammatico: 3 morti e 3 bambini feriti Le prime ricostruzioni suggeriscono che il motociclista si è scontrato frontalmente con un’automobile, una Opel Astra guidata da un uomo di 37 anni, residente a San Giovanni in Persiceto. Entrambi i veicoli, a causa dell’impatto, sono finiti fuori strada, in un campo adiacente. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Thesocialpost.it - Bologna, scontro frontale moto – auto: morto centauro 25enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un tragico incidente ha avuto luogo l’11 ottobre 2024 a Sant’Agata, in provincia di, dove un giovaneciclista di 25 anni, Paolo Cancian, ha perso la vita. Residente in provincia di Venezia, Paolo stava guidando la sua, una Cagiva 650, lungo la Provinciale 255, conosciuta in quel tratto come via Modena. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, poco dopo una rotonda in direzione di Nonantola, Modena.Leggi anche: Incidente sulla Palermo-Sciacca, bilancio drammatico: 3 morti e 3 bambini feriti Le prime ricostruzioni suggeriscono che ilciclista si è scontrato frontalmente con un’mobile, una Opel Astra guidata da un uomo di 37 anni, residente a San Giovanni in Persiceto. Entrambi i veicoli, a causa dell’impatto, sono finiti fuori strada, in un campo adiacente. Alcunimobilisti di passaggio hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

