Bergamonews.it - Barbata, 68enne cade da una scala: è grave

(Di sabato 12 ottobre 2024)infortunio nel pomeriggio di sabato 12 ottobre adove un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da unaa pioli all’interno di un edificio di via Po. L’allarme è scattato poco prima delle 16.30: sul posto i carabinieri di Romano di Lombadia, un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Il personale medico gli ha prestato le prime cure, stabilizzandolo prima del trasporto d’urgenza in ospedale in elicottero.