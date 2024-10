Nerdpool.it - Bao Publishing presenta PIOVONO CORVI di Daniel Cuello

(Di sabato 12 ottobre 2024)è il nuovo libro di, una storia che parla delle scelte che cambiano i destini dei singoli e della collettività. Ambientata nello stesso universo narrativo che ci ha fatto conoscere con il graphic novel del suo debutto di Residenza Arcadia (2017) e proseguito con Mercedes (2019) vincitore del Premio Micheluzzi per il miglior Fumetto al Napoli Comicon 2020 e Le buone maniere (2022) vincitore del Gran Premio Romics 2023, esce in tutte le librerie il 18 ottobre. “L’uomo ricco e potente offrì al tempo danari, pietre preziose, terre e perfino imperi. Ma il tempo non lo poteva udire: era alle su spalle e di tempo, davanti all’uomo ricco e potente, non ce n’era più.” BAOè orgogliosa di annunciare l’uscita di, il nuovo e atteso graphic novel di. Ai confini più remoti dello stato, c’è un hotel.