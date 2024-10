Augura la morte al guardalinee durante la partita: Daspo di 5 anni per un ferrarese (Di sabato 12 ottobre 2024) Daspo di 5 anni per insulti razzisti. E’ quanto è stato notificato venerdì pomeriggio dalla polizia di Padova – attraverso la Digos su ordine del questore – ad un 65enne ferrarese e un 79enne di Monselice, tra l’altro, già conosciuti per fatti analoghi. I due, infatti, sono stati accusati di Ferraratoday.it - Augura la morte al guardalinee durante la partita: Daspo di 5 anni per un ferrarese Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)di 5per insulti razzisti. E’ quanto è stato notificato venerdì pomeriggio dalla polizia di Padova – attraverso la Digos su ordine del questore – ad un 65ennee un 79enne di Monselice, tra l’altro, già conosciuti per fatti analoghi. I due, infatti, sono stati accusati di

