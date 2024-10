Atp Shanghai, Sinner in finale: chiuderà il 2024 da numero uno al mondo (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner approda alla finale del Masters 1000 di Shanghai ed ottiene di fatto la matematica certezza di chiudere l’anno da numero 1 al vertice della classifica Atp. Il 23enne di Sesto Pusteria ha superato in due set il ceco Tomas Machac (n.33 del ranking che aveva eliminato a sorpresa lo spagnolo Alcaraz) con il punteggio di 6-4 7-5. È l’ottava finale della stagione per Sinner. Con questa vittoria entra nella storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a centrare uno dei traguardi prestigiosi più prestigiosi. Battendo Machac l’azzurro infatti allunga il vantaggio su Carlos Alcaraz nella race a 3270 punti diventando irraggiungibile per lo spagnolo. Il quale per tenere vive le speranze, deve sperare che Sinner perda tutte le partite da qui alla fine dell’anno, e vincere un Atp 500, il 1000 di Bercy, le Finals e due tornei 250 (per 3.500 punti complessivi). Lapresse.it - Atp Shanghai, Sinner in finale: chiuderà il 2024 da numero uno al mondo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikapproda alladel Masters 1000 died ottiene di fatto la matematica certezza di chiudere l’anno da1 al vertice della classifica Atp. Il 23enne di Sesto Pusteria ha superato in due set il ceco Tomas Machac (n.33 del ranking che aveva eliminato a sorpresa lo spagnolo Alcaraz) con il punteggio di 6-4 7-5. È l’ottavadella stagione per. Con questa vittoria entra nella storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a centrare uno dei traguardi prestigiosi più prestigiosi. Battendo Machac l’azzurro infatti allunga il vantaggio su Carlos Alcaraz nella race a 3270 punti diventando irraggiungibile per lo spagnolo. Il quale per tenere vive le speranze, deve sperare cheperda tutte le partite da qui alla fine dell’anno, e vincere un Atp 500, il 1000 di Bercy, le Finals e due tornei 250 (per 3.500 punti complessivi).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 di Shanghai - Sinner batte Machac e conquista la finale - Jannik Sinner (Getty Images). Articolo completo: Masters 1000 di Shanghai, Sinner batte Machac e conquista la finale dal blog Lettera43 . Intanto con questa vittoria Sinner ha ottenuto la matematica certezza di chiudere l’anno da numero uno al mondo. The moment @janniksin reached his first #RolexShanghaiMasters final! pic. (Lettera43.it)

Sinner batte Machac : destinazione finale a Shanghai. Chiuderà l’anno da numero 1 - Nel nono game fa pure tremare l’azzurro, affacciandosi a una doppia palla break che però non riesce a convertire. Jannik Sinner ‘resuscita’ da un inizio choc e si prende con un 6-4, 7-5 anche il match contro un Tomas Machac galvanizzato dalla vittoria contro Carlos Alcaraz. Che poi tenta di prendere il largo: tiene il turno di battuta, servendo con buone percentuali, e si porta sul 2-0. (Sport.quotidiano.net)

Atp Shanghai - Sinner vola in finale : Machac battuto in due set - Un'altra grandissima prestazione vale la finale a Shanghai: Jannik Sinner ha vinto contro la rivelazione del torneo, il ceco Tomas Machac, e aspetta il vincitore della sfiga Djokovic-Fritz. (Ilgiornale.it)

Masters 1000 Shanghai - Sinner neutralizza Machac in due set e conquista l’ottava finale della stagione - Prima, però, c’è almeno un’altra partita per cercare di alzare l’ennesimo trofeo in stagione. 64esima vittoria stagionale e ottava finale raggiunta per Jannik Sinner. Nel mese di novembre, gli ultimi impegni della sua stagione: prima le Atp Finals a Torino, poi le finali di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. (Ilfattoquotidiano.it)