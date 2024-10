Oasport.it - ATP Shanghai, è tempo di semifinali: Machac va in pasto a Sinner dopo il gran successo su Alcaraz. Djokovic per altri record, Fritz per sfatare un tabù

(Di sabato 12 ottobre 2024) Aè il penultimo giorno di partite. Sono in quattro a essere rimasti in lizza per il penultimo Masters1000 stagionale, che vedrà di sicuro un vincitore diverso rispetto allo scorso anno, quando fu Hubert Hurkacz a trionfare su Andrey Rublev. E tra i quattro candidati al trono cinese c’è il numero 1 al mondo, Jannik. Ormai un mostro di costanza l’azzurro, alla decima semifinale stagionale in tredici tornei: un ruolino di marcia impressionante che sottolinea la bontà del suo 2024, quello che ricorderà come il suo anno magico e che chiuderà sicuramente in testa alla classifica. Non ci sarà però l’occasione per avere la rivincita su Carlos, l’artefice di tre delle sue sei sconfitte in stagione. Tomasha negato il quarto atto stagionale della rivalità che segnerà il tennis mondiale dei prossimi anni.