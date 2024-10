“Aiuto, si è aperto tutto”. Choc in strada, mamma e figlio di 5 anni inghiottiti in una voragine (Di sabato 12 ottobre 2024) Tanta paura in città, dove una mamma e il figlio di 5 anni sono stati inghiottiti in una voragine, che si è aperta improvvisamente sul manto stradale. I due sfortunati protagonisti della vicenda erano appena scesi dalla loro automobile, quando è successo l’impensabile. Si è formato un cratere e la donna col piccolo sono finiti dentro. Immediato l’intervento di altre persone presenti in zona. La mamma e il figlio di 5 anni inghiottiti dalla voragine si stavano recando all’asilo frequentato dal bimbo. Mai si sarebbero aspettati di dover fare i conti con una situazione così pericolosa. Uno dei primi ad aiutare i malcapitati è stato un autista di un camion dedito alla raccolta dei rifiuti. Il mezzo era parcheggiato proprio vicino alla vettura della donna. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tanta paura in città, dove unae ildi 5sono statiin una, che si è aperta improvvisamente sul mantole. I due sfortunati protagonisti della vicenda erano appena scesi dalla loro automobile, quando è successo l’impensabile. Si è formato un cratere e la donna col piccolo sono finiti dentro. Immediato l’intervento di altre persone presenti in zona. Lae ildi 5dallasi stavano recando all’asilo frequentato dal bimbo. Mai si sarebbero aspettati di dover fare i conti con una situazione così pericolosa. Uno dei primi ad aiutare i malcapitati è stato un autista di un camion dedito alla raccolta dei rifiuti. Il mezzo era parcheggiato proprio vicino alla vettura della donna.

Paura a Bucarest - si apre una voragine e inghiotte mamma e figlio di 5 anni - L'asfalto ha improvvisamente ceduto e l'automobile su cui viaggiavano è stata trascinata in un cratere. La signora, 43 anni, stava accompagnando il piccolo all'asilo. Per fortuna, né la mamma né il figlio sono rimasti feriti in modo grave.Continua a leggere . (Fanpage.it)

