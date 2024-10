Zelensky accolto da Papa Francesco in Vaticano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi il presidente ucraino Zelensky è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. Servizio di Paolo Fucili Zelensky accolto da Papa Francesco in Vaticano TG2000. Tv2000.it - Zelensky accolto da Papa Francesco in Vaticano Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi il presidente ucrainoè stato ricevuto inda. Servizio di Paolo FucilidainTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Zelensky arriva in Vaticano per incontrare il Papa - L’incontro, iniziato alle 9. Dopo l’incontro con il Papa in Vaticano, durato circa 35 minuti, Volodymyr Zelensky ha incontrato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco. 20, i due hanno avuto un colloquio durato poco più di 30 minuti. (Lapresse.it)

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per incontro con Papa Francesco e Meloni - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. (Ilgiornaleditalia.it)

Zelensky a Roma - città blindata e strade chiuse per l'incontro con Papa Francesco - la protesta a Villa Pamphilj : “Ospite indesiderato” - Per la capitale saranno giorni movimentati in vista della visita a Roma del leader ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco i . Ieri ha incontrato la premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili per il suo classico discorso all'Italia alla “continua ricerca di armi”. (Ilgiornaleditalia.it)