Wta Osaka 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 250 di Osaka 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Prosegue in Sol Levante la trasferta asiatica di Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, entrambe iscritt a un evento che non dovrebbe vedere al via giocatrici tra le top-20. Occasione, quindi, interessante per provare a conquistare punti utili in questo finale di stagione. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva del WTA 250 di Osaka 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l'appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

WTA Pechino 2024 - Badosa elimina Pegula. Gauff sfrutta il ritiro di Osaka - sorprese Zhang e Starodubsteva - C’era davvero grande attesa per la super sfida tra Coco Gauff e Naomi Osaka. Osaka si era trovata avanti anche di un set ed un break (6-3 4-3) prima di subire la rimonta di Gauff e ritirarsi. Pegula (Usa) 6-4 6-0 Zhang (Chn) b. Ad aprire la giornata la bella e convincente vittoria della spagnola Paula Badosa, che ha rifilato un perentorio 6-4 6-0 all’americana Jessica Pegula, numero due del ... (Oasport.it)

WTA Pechino 2024 - Lucia Bronzetti cede all’esordio a Naomi Osaka - Un punteggio forse troppo duro visto l’andamento del match, dove comunque l’azzurra ha mancato sei delle sette palle break avute a disposizione, con qualche rimpianto soprattutto per il primo set. Bronzetti ha subito una palla break in avvio di partita, ma non riesce a sfruttarla. Si ferma subito il cammino di Lucia Bronzetti nel WTA 1000 di Pechino. (Oasport.it)

Wta Pechino 2024 : Trevisan cede in tre set a Townsend - Bronzetti battuta da Osaka - Anche per Lucia – virtualmente 80 del mondo – il prossimo impegno sarà il torneo di Hong Kong, seguito dalle qualificazioni del Wta 1000 di Wuhan. In quel caso è stata però Townsend a reagire, conquistando ben quattro giochi di fila. La giocatrice azzurra ha lottato per oltre due ore ma si è arresa con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 alla più quotata Taylor Townsend. (Sportface.it)