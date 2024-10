Wta Ningbo 2024 Sara Errani nel tabellone di qualificazione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A, sede del penultimo torneo WTA 500 della stagione, c‘èpresente neldi. La prematura uscita di scena nel torneo di doppio a Wuhan ha permesso alla veterana azzurra di potersi trasferire in tempo per tentare di accedere al main draw e guadagnare punti utili in vista del cut-off dei prossimi Australian Open.in questo finale di stagione proverà infatti non solo a trionfare alle WTA Finals in doppio, ma cercherà anche di rimanere nelle top-100 in singolare. Slot, il suo, farcito di tenniste cinesi: esordirà contro Gao, mentre in caso di vittoria troverebbe la vincente di Wei-Ma. LO SPOT (6)vs Gao Ma vs (10)Wei WtaneldiSportFace.