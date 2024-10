VIDEO / Kimi Antonelli, la verità sul nome: “Non è per Raikkonen” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un estratto dell'evento del Festival dello Sport 2024 "Ci vediamo in Formula 1" con protagonista Kimi Antonelli Golssip.it - VIDEO / Kimi Antonelli, la verità sul nome: “Non è per Raikkonen” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un estratto dell'evento del Festival dello Sport 2024 "Ci vediamo in Formula 1" con protagonista

F1 : Kimi Antonelli "Pronto per circus - Wolff un secondo padre"

"Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Mi ha sempre supportato e mi ha anche sgridato molto recentemente, quando ho fatto il biric . Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Toto Wolff è stato un secondo padre, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi.

F1 : Kimi Antonelli "Pronto per circus - Wolff un secondo padre"

Ma sono già cresciuto tanto" TRENTO - "Per me Toto Wolff è stato un secondo padre, sin dal 2018 che ho firmato con l'Academy Mercedes e tuttora oggi. "Dovrò imparare a gestire il weekend e le varie procedure. Mi ha sempre supportato e mi ha anche sgridato molto recentemente, quando ho fatto il biric .

F1 - Andrea Kimi Antonelli riaccende la speranza dell'Italia : l'attesa di una vittoria che manca da 18 anni. Ultimo Mondiale "in bianco e nero"

Inoltre in questo 2024, all'esordio in Formula 2, è sempre lì con i migliori. Chiaramente, in Italia c'è già chi fantastica relativamente alla possibilità che Andrea Kimi Antonelli succeda a Nino Farina e Alberto Ascari, i soli piloti del Bel Paese a vincere il Mondiale, rispettivamente nel 1950 e nel biennio 1952-53, quando la televisione – dalle nostre parti – non era neppure in bianco e nero, ...