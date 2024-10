Vendemmia, blitz contro il caporalato: scoperti 16 operai in nero (Di venerdì 11 ottobre 2024) SIENA – blitz contro il caporalato durante la Vendemmia dell’ispettorato del lavoro della provincia di Siena. Dopo i controlli sono stati scoperti 16 operai senza contratto regolare e altri quattro senza permesso di soggiorno su 50 lavoratori controllati. Due le attività sospese a seguito delle verifiche. L’ispezione, effettuata nell’ambito della vigilanza denominata Alt caporalato 2? ha visto impegnate le forze ispettive degli Ispettorati territoriali di Siena e di Grosseto, coi mediatori culturali dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Duro sul tema il commento di Flai Cgil: “L’ennesimo caso di sfruttamento e caporalato è lo spaccato di un’economia primaria sofferente. Sfruttati nei campi, nelle vigne del nostro prodotto agricolo piu conosciuto ed apprezzato nel mondo, il Chianti”. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) SIENA –ildurante ladell’ispettorato del lavoro della provincia di Siena. Dopo illi sono stati16senza contratto regolare e altri quattro senza permesso di soggiorno su 50 lavoratorillati. Due le attività sospese a seguito delle verifiche. L’ispezione, effettuata nell’ambito della vigilanza denominata Alt2? ha visto impegnate le forze ispettive degli Ispettorati territoriali di Siena e di Grosseto, coi mediatori culturali dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Duro sul tema il commento di Flai Cgil: “L’ennesimo caso di sfruttamento eè lo spaccato di un’economia primaria sofferente. Sfruttati nei campi, nelle vigne del nostro prodotto agricolo piu conosciuto ed apprezzato nel mondo, il Chianti”.

